Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le monde agricole

Nous irons en forêt, pourquoi en forêt ? Parce qu’en général, c'est dans les sous-bois que l’on retrouve ces odeurs particulières de mousses, par exemple, des feuilles un peu mouillées, ou même de champignons. En effet, ces odeurs sont transportées par des micro-organismes, qui permettent aux plantes d’échanger entre elles. On est en train de découvrir que finalement, les odeurs sont un petit peu le langage des plantes. Dans un champ cultivé, nous retrouverons également des effluves transportés sur de grandes distances. Si on gratte un peu la terre, on peut trouver là aussi beaucoup d’ingrédients de communication, comme l’odeur des champignons, les racines, la plante elle-même, la terre. Toutes ces odeurs permettent à cet ensemble de communiquer et de s’enrichir. Donc, comme cela, le milieu naturel peut parfaitement s’adapter. Les plantes peuvent communiquer grâce à ces parfums, et une plante peut en prévenir une autre. Pour le cas d’un épi de maïs, par exemple, qui a été prévenu de l’arrivée de prédateurs, d’insectes. Il va pouvoir s’en prémunir. Averti, il va sécréter le bon antidote pour repousser éventuellement cet insecte. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.