Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le nouvel avion supersonique

Vingt ans après le retrait du Concorde, un nouvel avion supersonique verra bientôt le jour. La promesse de ses concepteurs est de rallier n'importe quelle destination du monde en moins de trois heures. L'appareil se déplacera donc très vite, cependant il sera compliqué à concevoir. "Tous les bureaux d'études, aujourd'hui, essaient d'éviter le mur du son. Quand un avion dépasse les 1 200 km/h, il y a de la surpression et il y a ce bang. Et ça évidemment, s'il y a trop d'avion dans le ciel, ça va devenir insupportable", explique notre spécialiste Louis Bodin. Une solution semble avoir été trouvée à ce problème. Les ingénieurs envisagent de fabriquer un avion "très fin", ce qui devrait "limiter du bang et permettre des vols plus raisonnables. Mais cette conception va obliger les avions à être assez limités en terme de capacité : entre 50 et 100 passagers à bord", poursuit-il. Autres détails, les hublots devraient disparaître sur le nouvel avion supersonique. Des écrans seront installés à leur place pour permettre de voir à l'extérieur. Enfin, pour réduire la pollution sonore et de l'air, tous les cabinets de recherches travaillent pour trouver la bonne méthode, les bons rotors, le bon carburant. L'installation du nouveau moteur reste également à déterminer.