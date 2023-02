Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le paysage martien

Ce fameux robot Perseverance de la Nasa a été envoyé sur Mars pour étudier cette planète rouge et chercher d’éventuelles traces de vies passées. La première chose qu’il a faite en arrivant, c’est de nous envoyer des photos et des vidéos pour que les scientifiques comprennent mieux comment s’est formé le paysage martien. Il a récemment trouvé des traces de vagues sur des rochers, ce qui prouve encore la présence d’eau sur Mars dans le passé. La deuxième partie de son travail sur Mars est de faire des expériences scientifiques. Il fait chaque jour des relevés météorologiques. Par exemple, ces derniers jours, il a fait -70°c sur Mars au plus froid, et -20°c au plus chaud. Il a aussi utilisé son petit laboratoire mobile, pour fabriquer lui-même son propre oxygène en chauffant l’atmosphère de Mars, ce qui est très prometteur, parce que ça permettra aux futures missions "habitée vers Mars" de produire leur propre oxygène sans avoir à venir avec. Autre expérience réalisée cette fois par ce petit hélicoptère autonome de moins de deux kilos, appelé Ingenuity. Il a testé avec succès les conditions de vol dans l’atmosphère de Mars où l'air est moins dense. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | M. Lezis