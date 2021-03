Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le stockage de données

Bientôt, nous ne stockerons plus nos photos dans un boîtier, mais dans quelques gouttes de liquide ou plutôt dans une hélice d'ADN. Il n'y a pas si longtemps, nous stockions nos souvenirs et nos dossiers sur des disquettes ou sur des VHS. De nos jours, nous les sauvegardons sur nos ordinateurs et quand leur mémoire est saturée, on utilise des services de sauvegarde en ligne. Nos fichiers finissent alors sur des serveurs en ligne, des fermes de données énergivores et polluantes. La solution à cette situation, nous l'avons sous les yeux depuis toujours. En effet, la nature a inventé un super disque dur, l'ADN. Toutes les informations dont nous avons besoin pour fonctionner sont gravées sur cette molécule. Aujourd'hui, nous sommes capables de fabriquer de l'ADN synthétique. Alors comment cette technologie pourrait-elle servir à stocker des données ? Qu'en est-il de la capacité de stockage d'une telle innovation ? Et surtout quels en sont les avantages ?