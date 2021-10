Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le télescope James Webb

Le télescope James Webb est le plus cher jamais conçu. Et pour cause, il coûte dix milliards de dollars. C'est également le plus puissant et le plus grand des télescopes. Il mesure 22 mètres de long pour 12 mètres de hauteur. C'est plus de 6 tonnes de haute technologie. Pour envoyer cette machine dans l'espace, la Nasa a choisi la fusée européenne Ariane V. Le transport de cette pépite se fera à partir de Kourou en Guyane française. Elle devra être pliée pour entrer dans la tête de la fusée. Le décollage est prévu le 28 décembre 2021. L'objectif du télescope James Webb est d'utiliser sa technologie de pointe pour rendre visible ce qui jusqu'à présent était invisible pour nous dans l'espace. Avant cela, il devra se protéger, notamment des rayons du soleil, en ouvrant un gigantesque bouclier. Ce dernier lui permettra de se refroidir et d'éviter tous les rayons parasites. Ensuite, il va ouvrir un grand miroir recouvert d'or pour concentrer la lumière sur ses capteurs infrarouges. Ces derniers vont lui permettre de tenter de percer certains des plus grands mystères de l'espace.