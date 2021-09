Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera les gratte-ciels

Les architectes voient de plus en plus grands et de plus en plus hauts. Les gratte-ciels du futur donnent le tournis. On parle de gratte-ciel quand cela dépasse les 100 mètres de hauteur. À l’avenir, on va pouvoir rassembler tous ces logements à travers un building qui va prendre vingt fois moins de terrain. Au moment où on aura besoin de reprendre ce terrain pour la nature ou l’agriculture, c’est une solution d’avenir. Jusqu’à quelle altitude on va pouvoir construire de tels gratte-ciels ? Pour cela, actuellement, le projet le plus abouti va faire un kilomètre d’altitude. Il va être construit à Djeddah, en Arabie Saoudite. Avec les technologies d’aujourd’hui et avec les savoirs, on envisage jusqu’à 1,6 km d’altitude.