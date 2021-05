Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les exosquelettes

Les exosquelettes commencent à faire leur apparition dans certaines usines. Mais dans le futur, cette innovation va sans doute révolutionner le quotidien de bien des travailleurs. À quoi ressemblent ces exosquelettes et qu'est-ce qu'ils permettent déjà de faire ? Fabriquée en aluminium, l'armature ne pèse que 5,5 kilogrammes. Elle est enfilée par-dessus les vêtements et accompagnera son utilisateur dans tout un tas de mouvements. Si vous travaillez par exemple dans un garage et que vous devez réparer une voiture qui est surélevée, l'exosquelette maintiendra vos bras vers le haut et votre nuque en arrière. Vous pouvez rester dans cette position quatre fois plus longtemps sans vous fatiguer. Le dispositif permet également d'augmenter la force de son porteur. Si vous travaillez dans une usine et que vous devez transporter une caisse pesant 20 kilogrammes par exemple, celle-ci ne pèsera en ressenti que 400 grammes grâce à l'exosquelette. Cette dernière absorbe une grande partie du poids de la caisse et le redirige vers le bassin et directement vers les jambes, en contournant toutes les zones fragiles du corps. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.