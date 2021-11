Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les parcs d'attractions du futur

Les zoos sont aujourd'hui très actifs dans la préservation de certaines espèces. Ils iront peut-être même beaucoup plus loin dans le futur. Certains envisagent de voir réapparaître des animaux disparus depuis très longtemps. L'animal star qui va peut-être attirer les foules dans les années à venir, c'est un mammouth de six tonnes. Il a disparu depuis 4 000 ans, mais des chercheurs américains tentent de reconstituer son ADN grâce à des carcasses retrouvées dans la glace en Sibérie. Les gènes du mammouth seront intégrés à l'ADN d'un éléphant, ce qui donnera un être hybride. Au moment où de plus en plus d'espèces sont menacées d'extinction, certains zoos s'intéressent de près à ce procédé qui est loin d'être de la science-fiction. Le putois à pattes noires, lui aussi proche de l'extinction, a été cloné en début d'année grâce aux cellules d'un autre putois mort il y a 30 ans. Dans les autres parcs d'attractions, ces sont les robots qui prendront en charge les visiteurs. Ils vont orienter les visiteurs mais aussi jouer les mascottes. Disney travaillerait actuellement sur Baymax, un robot gonflable aux angles très arrondis, mou, afin de ne pas blesser les enfants lors des séances photos.