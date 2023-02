Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les prothèses du futur

La technologie pourra bientôt réparer le corps humain, grâce à des prothèses révolutionnaires. "Aujourd'hui, la plupart des prothèses pour le bras, par exemple, sont très souvent immobiles ou peuvent à peine bouger un petit peu, s'ouvrir ou se fermer légèrement, en contractant un autre muscle", rappelle Yani Khezzar. "Demain, grâce aux progrès scientifiques, les prothèses du futur seront robotisées et équipées de capteurs pour analyser le signal électrique des nerfs. Concrètement, lorsque le cerveau donnera l'ordre de bouger la main, le signal sera capté, analysé et traduit par un algorithme, qui va ensuite bouger les petits moteurs de la prothèse pour effectuer des mouvements beaucoup plus fluides et naturels. On pourra ainsi contrôler simplement les prothèses par la pensée", poursuit-il. "À la surface, une peau de synthèse, elle aussi recouverte de capteurs, pourra transmettre des informations dans l'autre sens à travers les nerfs, pour recréer une sensation de toucher et ainsi permettre de mieux adapter la pression lorsqu'on saisira un objet. Tout ceci est très sérieux, ça a fait l'objet de recherches, menées avec succès en Suède par des équipes de scientifiques", ajoute le spécialiste innovation de TF1. TF1 | Yani Khezzar