Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les vêtements du futur

L'industrie de la mode produit plus de gaz à effet de serre que les trafics aériens et maritimes réunis. Pour rendre cette mode moins polluante, des chercheurs travaillent sur des innovations qui vont révolutionner notre façon de porter nos vêtements. Selon Yani Khezzar, "dans le futur, l'objectif sera de racheter moins souvent des vêtements qu'aujourd'hui pour faire des économies mais aussi pour polluer moins. Pour ça, on va pouvoir faire évoluer nos vêtements, à commencer par leur taille. Demain, on pourra pour certaines fibres permettre de les rétracter ou de les allonger grâce à un courant électrique qui les stimulera à l'intérieur". Pour effectuer cette opération, il vous suffira de prendre votre téléphone et d'ajuster la taille. Vous pourrez également adapter la couleur de votre chemise grâce à des micro-pigments intégrés dans le textile. En regardant beaucoup en plus en détails, le vêtement du futur contient aussi des nanoparticules qui vont permettre de s'attaquer aux bactéries, aux saletés. En amont, les chercheurs essaient aussi de rendre la fabrication des vêtements plus vertueuse. Ils travaillent notamment matériaux. "Demain, on va se tourner de plus en plus vers des fibres plus écologiques. Par exemple, on peut faire du cuire avec de l'ananas, de la pomme ou encore du raisin", indique notre journaliste. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.