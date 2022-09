Découvrez, en 3D, ce que nous apprennent les clichés du téléscope James-Webb

Il a coûté la bagatelle de 10 millions de dollars. Le télescope James Webb et ses panneaux recouverts de feuilles d’or photographient l’univers depuis maintenant neuf mois. Il livre des images absolument somptueuses, des clichés qui ressemblent à des tableaux de maître. Que nous disent-ils ? Que nous apprennent-ils vraiment ? Le télescope James Webb se trouve exactement à 1,5 millions de kilomètres de la Terre. Il y observe l’univers avec ses instruments de pointe qui voient plus loin et plus précisément que tout ce que l’humanité avait observé jusqu’à présent. Il a d’abord regardé le plus loin possible et a pris l’image la plus profonde jamais prise de l’univers : des étoiles avec leurs rayons lumineux et des galaxies. Il a également commencé à observer des planètes pour chercher d’éventuelles vies extraterrestres. Il a déjà trouvé de la vapeur d’eau sur l’une d’elle et du CO2 sur une autre. Nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises.