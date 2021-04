Découvrez, en 3D, comment l'ARN messager pourrait soigner le cancer et bien d'autres maladies ?

Selon le docteur Gérald Kierzek, l'ARN messager est une technologie extrêmement prometteuse contre le cancer dans les laboratoires de recherche depuis une dizaine d'années. Pour le virus, nous sommes sur une stratégie préventive. On développe des anticorps avant l'apparition du germe. Mais pour le cancer, c'est une stratégie curative. Dans le cas d'une tumeur pulmonaire ou un cancer du sein par exemple, le docteur Gérald Kierzek explique que la première étape consiste à prendre des cellules tumorales et identifier à leur surface une protéine, l'antigène tumoral d'intérêt. Il s'agit ensuite d'extraire son code génétique ou l'ARN messager et le multiplier en laboratoire. Cet ARN messager sera incorporé à partir d'une simple prise de sang dans des cellules du système immunitaire avec lesquelles ils constitueront le futur vaccin. Injectées dans l'organisme, ces cellules vont être reconnues comme étant un intrus. Ainsi, les globules blancs et lymphocytes vont se multiplier et faire leur travail. Ils pourront aussi reconnaître directement la tumeur primitive ou les métastases. Et contrairement à la chimiothérapie, elles ne détruiront que les cellules tumorales.