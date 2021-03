Découvrez, en 3D, le smartphone de demain

Et si l'écran de votre smartphone fissuré se réparait tout seul ? Les constructeurs planchent actuellement sur ce projet. L'idée est d'intégrer à l'écran des microcapsules d'huile de lin et de la silicone. Au moment où se forment les fissures, celles-ci vont se répandre, et petit à petit, elles vont totalement absorber ces fissures. Autre innovation : ce même écran va bientôt pouvoir s'agrandir. Il utilise des matériaux très souples, donc petit à petit, il va pouvoir s'étendre. Il y a différentes façons de le faire. Les fabricants ne donnent pas leurs petites recettes. Mais ce que l'on sait, c'est que, soit par souplesse, soit parce qu'il va se dérouler. Les utilisateurs pourront aussi se passer totalement de cet écran grâce à la technologie holographique. Le téléphone va produire l'image de votre interlocuteur par exemple ou encore un plan pour visiter une maison. Un hologramme qu'on pourra utiliser en plein jour, car pour l'instant, on peut s'en servir que durant la nuit.