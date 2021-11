Découvrez, en 3D, les solutions pour limiter les bouchons dans le futur

Des équipes de recherche travaillent sur la fluidité de la circulation. La première piste est d'utiliser le réseau de caméras de plus en plus dense existant dans la plupart des grandes villes. Ce réseau de caméras pourrait suivre la densité de la circulation, la vitesse des véhicules, le type de véhicule, une voiture ou un camion, les comportements, présence de véhicules en panne ou de camion arrêté. La synthèse de ces informations permettrait d'anticiper sur la formation des bouchons. Aujourd'hui, nous sommes prévenus quand il arrive, alors qu'avec ce réseau de caméras, nous pourrions anticiper sur la trajectoire et donner des informations au GPS du véhicule ou par des panneaux pour modifier cette trajectoire et éviter le bouchon. L'autre solution envisagée est l'utilisation de feux rouges intelligente. Ils vont scanner leurs files et en fonction de la densité des voitures derrière ce feu qu'ils vont passer au vert plus ou moins rapidement. Lorsque les véhicules seront passés, il va plus rapidement passer au rouge pour permettre à l'autre voix de passer à son tour. Avec cette méthode, le temps d'attente à un feu rouge de 30 secondes en moyenne aujourd'hui pourrait être diminué de moitié. L'application de cette méthode sur plusieurs feux rouges pourrait réduire de moitié la densité de la circulation, et donc des bouchons. Certains chercheurs vont même plus loin en envisageant de prendre le contrôle du véhicule. C'est la phase ultime où une intelligence artificielle sera présente dans les véhicules qui vont parler entre eux. Cela permet de déterminer le véhicule qui va dans la même direction ou vers la même destination. En les regroupant, l'intelligence artificielle aiderait à éviter qu'ils ne se croisent à différents carrefours ou de manière un petit peu moins fréquent. Ces véhicules, qui vont être ainsi organisés, vont pouvoir traverser les carrefours en adaptant la vitesse sans risque d'accident et sans freiner non plus pour une meilleure fluidité. Mais il faudra patienter un peu, conclut notre journaliste. TF1 | L. Bodin