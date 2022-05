Découvrez, en 3D, les techniques de greffes de cœur de demain

Comme nous l'explique Gérald Kierzek, nous manquons de greffon et de donneurs. Et pour faire face à ce manque, il va falloir trouver des solutions alternatives. Pour rappel, le cœur bat 60 à 80 fois à l'intérieur de notre poitrine grâce à un myocarde. Ce muscle cardiaque est lui-même oxygéné et irrigué. À l'intérieur, les cavités, les oreillettes, et les ventricules permettent d'oxygéner et de recycler le sang dans tout l'organisme avec des systèmes de clapets et de valves anti retour. Les chercheurs travaillent sur le cœur artificiel, notamment une société française qui a mis au point une pompe mécanique avec les oreillettes et les ventricules. Le problème, c'est que ce cœur, implanté dans la poitrine, n'est pas encore autonome. Il a besoin d'un système d'alimentation énergétique, notamment des batteries externes. Cependant, il y a une autre piste thérapeutique. Il consiste à régénérer le cœur tout simplement ou ses cellules. Ainsi, quand on ne peut pas remplacer l'organe, on remplace les cellules. En cas d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque par exemple, une partie du cœur où tout le muscle cardiaque dysfonctionne. Alors, l'objectif serait de remplacer uniquement les cellules qui sont dysfonctionnelles. La start-up de biotechnologie de Mulhouse, à partir d'une simple prise de sang, va prélever des cellules-souches, les multiplier, les mettre en culture dans un automate. Et au bout de neuf jours, on regreffe directement au niveau du muscle cardiaque les cellules, un peu comme les pièces à reconstituer du puzzle. Ces cellules sont censées réparer le cœur. Plus de détails sur les nouvelles techniques de greffe ou de réparation du cœur dans la vidéo en en-tête.