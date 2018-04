Découvrez l'histoire de trois visionnaires qui ont su trouver leur place dans la mode

Fraîchement diplômé d'HEC, Paul Szczerba, PDG de "Balibaris", monta sa société de prêt-à-porter masculin à 26 ans. Delphine Crech'riou et Jenny Collinet, elles, ont créé ensemble "Hipanema - Amenapih", leur marque de bijoux brésiliens 100% plage, à 26 ans également. Six années après, leurs affaires connaissent un succès fulgurant. Comment expliquer la réussite de ces trois patrons d'entreprises ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.