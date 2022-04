Découvrez, Spot, le chien robot de Demain

Spot est un robot à quatre pattes qui imite les déplacements d'un chien. Il a été fabriqué par l'entreprise américaine Boston Dynamics, qui est l'une des plus en pointe dans le domaine de la robotique. Cette machine est très souple, agile et mobile. Il peut se déplacer sur quasiment n'importe quel type de terrain. Actuellement, il est pilotable par un opérateur, mais il peut aussi se déplacer tout seul en évitant les obstacles et scannant son environnement. Il peut même se déplacer assez rapidement, jusqu'à 6km/h. Ce robot est utilisé pour de la surveillance, comme un chien de garde. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans une usine Hyundai en Corée. Ils s'en servent notamment pour transporter du matériel, scanner son environnement, mais il a aussi la potentialité de se connecter à d'autres appareils électroniques pour ensuite prendre le contrôle ou vérifier que tout se passe bien dans l'usine, y compris informatiquement. Spot peut aussi être envoyé dans des zones dangereuses d'accès pour l'Homme, une centrale nucléaire en cas de fuite, mais aussi à un incendie. Les pompiers du New York en ont acheté plusieurs pour les envoyer en éclaireur lors d'un feu. Ainsi, le robot peut surveiller l'évolution des flammes, la présence de gaz dangereux dans l'air et repérer d'éventuelles victimes à secourir. Dans ce cas, le robot transmet des informations aux pompiers. Et ces derniers interviendront de manière plus efficace, en se mettant moins en danger. On compte pour l'heure près de 400 robots de ce type dans le monde. Il coûte chacun 80 000 euros.