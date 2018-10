Découvrez le Teqball, le Foot Darts et le Golbang

C'est la nouvelle mode : inventer des sports qui reprennent les codes du football, mais avec des règles différentes. Ainsi, le Teqball ajoute une table de ping-pong bombée au niveau du filet et le Foot Darts une cible géante. Dernier-né il y a quelques mois : le Golbang. À peine lancé, ce sport est désormais jouable dans 40 centres de football urbains et les amoureux du ballon rond sont séduits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.