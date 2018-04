Découvrez trois objets innovants pour faire de la musique

Les objets connectés liés à la musique transforment notre manière de consommer. Grâce à eux, on peut non seulement jouer mais aussi créer de la musique. Gant connecté, impression 3D... Tour d'horizon sur trois objets innovants dans le cadre de notre rubrique "Demain". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.