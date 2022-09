Découvrir l'île de Wight à vélo

Pour partir à la conquête de l'île de Wight, le vélo est bien mieux que le bateau. Au rythme des vagues, nous pédalons le long des falaises crayeuses, au Sud de l'Angleterre. Surplombant la Manche, elle dessine un paysage singulier. Mais avant de s'en approcher, il faut trouver sa monture. Sur les lieux, les loueurs ne manquent pas, 23 euros la journée, pour un vélo et un casque. L'île est la plus grande d'Angleterre, pour en faire le tour, il faudrait rouler 103 kilomètres à vélo. L'objectif est d'aller jusqu'au Needles, en français : les aiguilles. C'est la carte postale de l'île de Wight. Pour cette partie du trajet, on a dû poser les vélos, car il faut prendre un téléphérique, qui nous emmène jusqu'à la mer. Près de 21 nuances de sable que l'on découvre en remontant les téléphériques. Plus de 300 mille touristes y passent chaque année. Célébrée par Michel Delpech pour son historique festival de Rock'n Roll, l'île est aujourd'hui connue comme destination de vacances. Mais pas si reposante si on passe du temps à vélo, avec les montées, descentes. Après une journée bien remplie, nous rejoignons une maison d'hôtes "The bay and breakfast", dont Paul Mocroft est le propriétaire. Le lendemain, nous continuons l'exploration de l'île de Wight, vers la campagne anglaise. Un charme bucolique, qui a séduit jusqu'aux professionnels du cyclisme. Les organisateurs du Tour de Grande-Bretagne. En septembre, pour la première fois, l'île de wight sera l'étape finale du tour. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges