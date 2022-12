Défaite des Bleus en finale : "C'est difficile, mais il faut l'accepter", Didier Deschamps

Au micro de TF1, Didier Deschamps s’est montré attristé à l’issue de la rencontre. "C'est ce qui donne un peu plus de regrets. À 2-0 si on en prend une troisième, il n'y a rien à dire. On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant pratiquement une heure. Après avec beaucoup de courage, de qualité aussi et d'énergie, on les a poussés dans les derniers retranchements. Après ça se joue à quoi ? Une dernière occasion à la 120e minute, une frappe sur le pied. Puis séance de tir au but qui reste toujours difficile à vivre quand on n'est pas du bon côté. Donc, on n'a pas tout bien fait, mais à l'image de ce qu'on a pu faire durant cette Coupe du monde, je répète la qualité, beaucoup de cœur, d'énergie, de pouvoir revenir dans ce match. On revient de nulle part. Quand on revient de nulle part et quand on se rapproche et quand touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer. C'est comme ça, il faut l'accepter", a-t-il expliqué. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a été questionné sur son avenir. Mais pour l’instant, le choix n’a toujours pas été effectué par Didier Deschamps : "Je n'ai pas envie de parler de ça", a indiqué le sélectionneur, en poste depuis 2012. "L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année (2023) comme c'était prévu, on verra bien", a ajouté Didier Deschamps. TF1 | Duplex S. Desfarges