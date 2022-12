Défaite des Bleus : le supplice des supporters !

Il y a des moments où plus aucun mot ne sort. Comment décrire la déception, la tristesse quand on a tellement espéré une victoire ? "On y a tous cru jusqu'à la fin et c'est vraiment du dégoût de perdre comme ça". Les supporters français étaient pourtant surmotivés. Durant plus de deux heures, ils ont tout donné partout dans le pays. Dans un bar parisien, on s'était échauffé la voix, mais très vite, le supplice a démarré. Un but argentin, puis deux... C'est la déception qui se lit sur tous les visages. À Mâcon, dans la ville d'Antoine Griezmann, ils s'étaient tous donné rendez-vous. Et tous le même sentiment, alors que le chronomètre avance. Les Français sont menés, mais les supporters sur le Vieux-Port de Marseille veulent y croire. La France a été mal parti, mais cela aura été les montagnes russes des émotions. À la deuxième mi-temps, les Français se réveillent, et cela réchauffe les supporters du Grand-Bornand. Le thermomètre affiche zéro degré, mais la chaleur est bien revenue. Dans une famille au Pays basque bien au chaud, des petits footballeurs en herbe sont incontrôlables face au deuxième but du héros Mbappé. Même joie à Lille et même adoration pour un joueur d'exception. On a vibré, crié, on s'est emporté à Toulon. On pensait que c'était gagné avec des fumigènes pour célébrer, ce qui, finalement n'arrivera pas. La séance de tir au but met un terme aux rêves de troisième étoile. On se console comme on peut. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Silberman