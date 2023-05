Défi : cultiver la terre sans la polluer

Dans cette exploitation, le plastique est partout. D’immense bâche verte recouvre le stock de maïs. Les balles de foin sont entourées par un fil hermétique. La nourriture des 450 vaches doit être protégée de l’humidité. Il y a quelques années encore, les plastiques étaient incinérés ou enterrés. Actuellement, ils sont triés et rangés dans ce hangar avec trois tonnes de déchets par an. Tous les six mois, cet exploitant agricole emmène avec son frère les déchets de la ferme dans ce centre de collecte. Actuellement, il en existe 1 300 partout dans l’Hexagone. L’an dernier, 93 000 tonnes de plastique ont ainsi été recyclées. Tout cela a un coût de 25 millions d’euros, financé par les agriculteurs. Étape finale : transformer ces déchets. Dans cette toute nouvelle usine, les machines permettent de trier les filets agricoles, de les nettoyer et de les couper en petits morceaux. En bout de chaîne, voici ce qui est produit : des granulés en plastique. Ils seront utilisés comme matière première par les plasturgistes pour refaire des filets qui seront revendus aux agriculteurs. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Véron