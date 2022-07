Défi des vacances : 300 euros tout compris !

Avec Marine Derre qui est derrière la caméra, nous avons accepté le défi : 600 euros, soit 300 euros chacun pour traverser la France. Autant dire qu'il va falloir compter chaque centime. Nous sommes en direction de La Rochelle, notre première destination. Choisir le transport est déjà compliqué. Y aller en train, en avion, en voiture coûte trop cher. Notre solution est de prendre le bus à 20 euros le ticket, un prix imbattable. Mais il va falloir voyager de nuit pour une arrivée prévue au petit matin. Réveillé par les premières lueurs du soleil et quelques douleurs lombaires, il nous tarde de sortir de ce bus. Et de découvrir cette ville de la Charente-Maritime et surtout son port de plaisance, le plus grand d'Europe. C'est dans cette commune où nous avons trouvé notre bon plan logement, sur un site de réservation en ligne. Alexandre, lui, loue son bateau 40 euros la nuit, pour deux personnes. Pour 20 euros par personne, il propose en prime une sortie en mer. En quelques heures, nous voilà déjà totalement dépaysés au large des îles de Ré et d'Oléron. C’est un immense privilège de sortir la grand-voile et de glisser sous le vent. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, M. Derre