Défi : quatre jours pour devenir professeur !

Tenir une classe quand on vient de l'hôtellerie ou un cabinet d’expert-comptable, c’est vertigineux. Surtout quand on n’a que quatre jours pour apprendre le métier. Ils sont une centaine ici à tenter l’aventure. Ils ont au moins une licence et ont surtout passé un entretien avec un inspecteur de l’Éducation nationale, qui a estimé que leur expérience professionnelle était un bagage suffisant. C’est ce que veut faire valoir un ancien chef d’entreprise auprès de ses élèves. Car c’est un prof autrefois qui lui a donné envie de se battre. Beaucoup ne savent pas encore où ils iront. Ni même parfois à quel niveau de classe ils seront affectés. Alivia, 25 ans, a quitté la communication pour l’enseignement. Des clés pour faire classe et transmettre, une directrice d’établissement qui venait aussi du monde de l’entreprise a pour ses futurs professeurs un conseil : “La connaissance, il faut qu’ils les aient. Cela est le minimum. Mais ensuite, je crois beaucoup au regard. La façon dont on regarde le jeune, la façon de rendre un devoir, d’écrire une appréciation”. Ce sont en tout 3 000 professeurs qui ont été recrutés et qui quitteront dans quelques jours les bancs de l’école, pour ceux de leurs futures classes. TF1 | Reportage S. Pinatel, L. Poupon