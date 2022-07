Défilé aérien : des répétitions au millimètre

Il faut garder une distance de seulement quelques mètres pour qu'à la seconde près tout soit parfait. Il faut des semaines de préparations pour les 90 équipages du défilé. Pour le commandant Ronan, escadron Touraine, ce sera même une première. "Pouvoir le faire cette année, c'est vraiment exceptionnel. J'ai vraiment hâte d'y être", se réjouit-il. À bord d'un A400M, la manœuvre est encore plus compliquée. Le pilote doit garder les 80 tonnes de son avion dans le sillage d'un Airbus pendant plusieurs minutes. Le jour J, plus de 90 avions et hélicoptères se succéderont au-dessus des Champs-Élysées, selon un plan bien précis. Il y a cette première phase où tous les appareils ont déjà décollé. Ils effectuent des rotations pendant plusieurs minutes à quelques kilomètres de Paris, en attendant le top départ.Une fois que le président de la République est assis en tribune officielle, les appareils peuvent alors quitter leur circuit d'attente pour se mettre en formation. Ces rafales doivent respecter une distance de cinq mètres tout au long de leur passage, et ce, à plus de 500 km/h. Des gestes de précisions qu'il faut répéter inlassablement. "C'est pour nous une exigence de résultat aussi forte que lorsqu'on fait une opération militaire", affirme le Général Pena, commandant en chef du défilé aérien du 14-Juillet. Une ultime répétition est prévue au-dessus de Paris, trois jours avant le grand défilé du 14-Juillet. T F1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, G. Vuitton, M. Dupont