Défilé du 14 juillet 2019 : on a embarqué avec "l'homme volant"

Le défilé du 14 juillet 2019 est placé sous le signe des innovations. Parmi celles qui ont le plus fasciné l'assistance, on retiendra cette plateforme volante. Elle est actuellement développée par l'armée, mais son concepteur est un civil, un ancien champion de jet ski. Nos reporters nous dressent le portrait de Franky Zapata, l'inventeur du "Flyboard Air". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.