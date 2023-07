Défilé du 14 juillet : l'Inde et les résistants à l'honneur

La première figure dans ce défilé du 14 juillet 2023 est la contorsion, bascules de la nuque, bouches bées, virages à 180 degrés, comme envoûtés par les neuf pilotes de la patrouille de France. Depuis le ciel, toujours, se dessine une croix de Lorraine, hommage à la Résistance. Il y a aussi le chant des partisans, sous les yeux d'Odile de Vasselot, 101 ans, entrée, à 18 ans, dans l'Armée des ombres, et d'Henri Becker, 98 ans, lui aussi, résistant, arrêté et torturé. Les mots de Jean Moulin font résonner la place de la Concorde. "Je suis sûr que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du monde et à l'héroïsme de nos soldats, viendra me délivrer". Les premiers saluts militaires, un peu plus tôt, sont pour le président, suivi par les forces armées indiennes, invitées d'honneur, l'épaule presque désarticulée. L'Inde est mise à l'avant alors que le pays achète à la France 26 rafales. Les sabres des polytechniciens, les plumes des saint-cyriens, les haches et les barbes des légionnaires, tous marchent comme un seul homme. Seul bémol, une casquette envolée, il reste des éléments qui ne se maîtrisent pas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Chevreton, C. Hemeriau