Dégâts causés par la tempête Ciara au Cirque de Paname : la troupe s'active pour sa réouverture

Le week-end dernier, le vent de la tempête Ciara a soufflé très fort jusque dans les terres. À Paris, par exemple, le dôme du Cirque de Paname a été endommagé en plein spectacle. La toile qui fermait l'arrière du cirque est en lambeau. La troupe travaille d'arrache-pied pour reprendre les représentations dès que possible et ainsi retrouver son public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.