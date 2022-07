Dégâts : comment repousser les sangliers

Il y a une arme secrète contre les sangliers au fond de ce sac. Elle n'est pas toxique, elle est gratuite, mais elle ne pousse pas sur les arbres, mais sur nos têtes. C'est une solution curieuse pour un problème grave. En effet, le terrain de golf d'Antoine Migeon est complètement labouré par les sangliers. Depuis qu'il a installé sa barrière de cheveux, les intrusions des animaux sont plus rares. Convaincu, le propriétaire a encore voulu amélioré son système. Les sangliers auraient peur de s'approcher à cause des odeurs humaines. Filmés dans un champ par un agriculteur, les sangliers pullulent au milieu des récoltes. Ils sont en quête de nourritures et peuvent faire beaucoup de dégâts. Dans un champ de l'Oise, tous les blés ont été complètement écrasés. Dans l'Hexagone, ce sont les fédérations de chasse qui compensent financièrement les pertes des agriculteurs dues aux gibiers. Ce sont elles qui font les comptent et qui cherchent à prévenir les dégâts. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage F. Litzler, J. Clouzeau