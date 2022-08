Dégâts en Corse : premières images de Girolata sinistrée

La vision est effrayante. Des carcasses de bateaux par dizaine, à perte de vue, tous échoués sur les rochers, détruits par la tempête. Jeudi à huit heures, personne n’a vu venir la tempête. En moins de dix minutes, les bateaux se sont échoués et les toits des maisons se sont envolés. Jean-François Luciani, adjoint au maire, vit à Girolata depuis 70 ans, il n’a jamais connu cela. Des habitants sont encore sous le choc, comme Guy qui pense sans cesse à son ami Jean-Paul, habitant du village qui a péri en mer. Eva et Luca, des touristes italiens, ont tout perdu. Il ne leur reste plus que les vêtements qu’ils portent sur eux. Le long du port, Marc Ballu reste sonné. Sept ans qu’il travaille dans la capitainerie, et la culpabilité de n’avoir rien pu faire pour aider les naufragés au cœur de la tempête. C’est dans un Girolata endeuillé que les touristes et les habitants attendent désormais le retour de l’électricité. TF1 | Reportage K. Berg, P. Pelletier