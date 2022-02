Dégâts et trafic perturbé… la tempête Eunice déferle sur la Grande-Bretagne

En pleine alerte rouge à Londres, certains avions affrontent la tempête à leurs risques et périls. Dans la vidéo en tête de cet article, on imagine la frayeur des passagers de ce vol lorsque le pilote doit remettre les gaz pour éviter un atterrissage en catastrophe. Il faut parfois s'y reprendre à trois fois. 400 vols ont dû être annulés et certains détournés vers la France. Sur les routes anglaises, plusieurs poids lourds n'ont pas résisté à la force des vents. On assiste à une scène impressionnante dans la capitale où des piétons sont traînés à terre par la tempête. À Somerset, le clocher d'une église se brise. Les rafales ont aussi emporté la toile de l'O2 Arena, la célèbre salle de spectacle de la capitale. Le maire lance un appel solennel aux habitants. Malgré ses recommandations, certains n'ont pas résisté à l'attrait de la tempête Eunice. Ils bravent les risques pour assister au spectacle de la Manche déchaînée. Aux Pays de Galles, la tempête s'accompagne de chute de grêle impressionnante. Les rafales de vent ont atteint 130 km/h et jusqu'à 196 km/h dans certains endroits. Entre deux rafales, notre reporter a du mal à enregistrer ses messages. Alors que des dizaines de milliers d'habitants sont privés d'électricité, il faut aussi dégager les routes jonchées d'arbres arrachées par Eunice. L'armée était même prête à intervenir. Ralentis au début, les transports publics ont dû être interrompus. C'est toute l'Angleterre qui a été paralysée par la tempête Eunice. TF1 | Reportage B. Christal, E. Stern