Dégazage au large des côtes Corses : comment retrouver les navires pollueurs

Des milliers de galettes de fioul qui flottent dans la grande bleue. Depuis hier, l'immense nappe noire s'est fragmentée. Elle s'éloigne désormais et dérive à dix kilomètres des côtes corses. Des bateaux dépollueurs ramassent sans relâche, leur intervention a déjà permis d'éviter le pire en récupérant quatre tonnes d'hydrocarbures. "On va vite. Là, pour les spots qu'on a, on a prévu un dispositif qui attaque à la fois par le nord et par le sud. On répartit nos moyens, on essaie de prendre en tenaille un petit peu cette zone pour ramasser un maximum (...) Ce que l'on sait c'est que cet hydrocarbure n'a pas de toxicité au niveau des gaz, il n'y a pas de gaz volatil. Donc ça, c'est plutôt rassurant", explique la capitaine de vaisseau Christine Ribbe, officier de communication régionale de Méditerranée. À l'origine de cette pollution, un dégazage sauvage. Il s'agit d'un procédé illégal consistant à vider et nettoyer les cuves des navires en pleine mer. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime. À Toulon, onze officiers traquent le moindre indice. En exploitant, les données radars, ils sont capables d'identifier les navires présents au large de la Corse ces derniers jours.