Déjà des flocons d'automne dans les Pyrénées

Le week-end dernier, le pays a connu des températures quasi caniculaires. Mais l'ambiance a changé ce samedi avec de la neige par dizaines de centimètres dans les Alpes et les Pyrénées. C'est une situation exceptionnelle pour une fin septembre. Les télésièges sont pour l'instant à l'arrêt. Mais dans les stations de ski, les professionnels du tourisme se réjouissent. Reportage à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.