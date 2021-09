"Délicieux", l'histoire du premier restaurant, sort en salles mercredi

En 1789, la Révolution s'apprête à secouer le pays mais fait aussi trembler la gastronomie. "Délicieux" nous plonge dans l'histoire de la restauration. Alors, que mangeait-on à l'époque et dans quel lieu ? Les acteurs du film ont travaillé le thème. En ce temps-là, la soupe était un mélange de légumes mais aussi de viandes et de céréales, le tout servi sur une tranche de pain. Un plat rustique que mangeaient la plupart des gens au quotidien chez eux ou dans les auberges. "A cet époque-là, les pauvres étaient persuadés qu'ils n'avaient pas de goût. C'étaient les nobles qui avaient du goût", raconte Grégory Gadebois, l'un des acteurs. Les nobles, eux, mangeaient selon une échelle de valeur établie par le clergé. "Plus vous êtes haut et plus vous êtes estimés", affirme Jean-Charles Karmann, chef cuisinier. Mais la Révolution va balayer tout cela. Les grands cuisiniers employés par les nobles se retrouvent au chômage. Il s'émancipent de leurs maîtres et vont inventer le restaurant. Né à Paris, le restaurant fleurira bientôt en province avant de conquérir le monde entier.