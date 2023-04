Délit de fuite : quelles sont les règles d’interpellation ?

Un signe de l’agent et le scooter doit se garer. Si le conducteur refuse le contrôle et tente de fuir ; Dans quelles situations les forces de l’ordre peuvent lancer une poursuite ? Selon une note de la Police nationale, il faut que la situation soit grave. Par exemple, la fuite d’un individu armé et elle doit se dérouler sans mettre en danger la vie d’autrui. Si le conducteur ne présente pas un risque particulier, rien n’incite à le poursuivre. Quelle que soit la décision, le policier a l’obligation d’en informer le centre de commandement. Comment ont-ils le droit d’intervenir ? Contrairement au Royaume-Uni, les policiers français peuvent s’interposer, mais en interdiction de heurter une moto. À Londres, pour arrêter les délinquants, les forces de l’ordre peuvent percuter le deux-roues pour faire chuter son conducteur, c’est ce qu’on appelle le contact tactique. Dans l'Hexagone, des stages sont régulièrement proposés aux policiers pour savoir quand ils doivent mettre fin à une poursuite. TF1 | Reportage L. Merlier F. De Juvigny