Deliveroo : 24h dans la vie d'un livreur

Les livreurs Deliveroo ont manifesté dans la soirée de ce samedi, à Paris et dans plusieurs villes de l'Hexagone. Ils dénoncent la réduction de revenu qui leur est imposé par la plateforme en ligne. Mais quelles sont les conditions de travail de ceux qui nous livrent à vélo, nos repas à domicile ? Dans la vidéo ci-dessus, nous vous proposons de découvrir la vie d'un livreur Deliveroo en une journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.