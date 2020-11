Déliv'Rue à la rescousse des SDF

La solidarité est plus que jamais nécessaire. Et ce sont parfois de petites initiatives qui permettent à certains de manger chaque jour à leur faim. Lila ne cuisine pas pour elle, mais pour des SDF de Montpellier. Avec le confinement, elle a rejoint le mouvement Déliv'Rue qui offre des repas chauds à ceux qui en ont besoin. Comme elle, une trentaine de cuisiniers amateurs se sont lancés. Une fois le repas terminé, ils passent le relais aux livreurs. Avec aucun itinéraire à suivre, Gilles a déjà livré quinze repas en quelques jours. À chaque rencontre, il prend quelques minutes pour discuter et créer un lien. Généralement, les livreurs essayent de donner le colis au premier nécessiteux qu'ils trouvent. Pour le co-fondateur de Déliv'Rue, Antoine Marc, "donner un panier-repas, c'est une excuse. On donne aussi cinq minutes pour papoter, pour échanger un bonjour, un sourire et une petite anecdote". Ce dimanche, 25 repas ont été livrés. D'ici quelques jours, le collectif espère attirer de nouveaux bénévoles pour en distribuer deux fois plus.