Déluge dans l'est : violents orages

Les habitants n'en reviennent toujours pas. Ils n'ont jamais vu leur quartier dans un tel état avec des vitres brisées et de la tôle qui jonche le sol. Un immeuble en travaux n'a pas résisté à la force du vent. Une partie du toit a été arrachée et des logements sont inondés. Ce dimanche matin, 25 personnes ont été relogés. Un couple veut rester chez lui, mais les dégâts sont considérables. C'était une nuit de frayeur. L'orage a traversé la Moselle samedi soir avec 20 minutes de grêle, de pluie et des vents intenses jusqu'à 126 km/h autour de Saint-Avold (Moselle). C'était suffisant pour enfoncer des pièces de bois dans les murs des maisons, et assez pour éventrer leurs toitures. Il faut maintenant réparer. Ce matin encore, les pompiers effectuent des opérations de mise en sécurité. En effet, 250 interventions ont été faites depuis samedi. "Nous ne déplorons aucun blessé parmi les personnes de nos services qui sont intervenues durant la nuit", témoigne un pompier. Le département reste en vigilance jaune jusqu'à ce lundi.