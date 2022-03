Demain, bas les masques !

Libérés, délivrés, vous ne le porterez plus jamais ! En tout cas, beaucoup moins. Nouvelle étape dans la levée des restrictions, les masques en intérieur, comme ici en entreprise, ne seront plus obligatoires à partir de lundi. Plus de masque non plus dans le cartable des écoliers. Dans les établissements scolaires, l'allègement du protocole sanitaire est aussi bien accueilli. "Moi, je suis vraiment content de ça parce que je transpire tout le temps en sport". Des élèves soulagés et des commerçants pressés de retrouver le visage de leurs clients. Les masques sont toujours en vente dans une moyenne surface, même si désormais leurs prix sont bradés. Les masques sont obligatoires également dans les longs trajets en train ou en avion. Les restrictions ne sont pas non plus levées dans les établissements de santé. Dans les hôpitaux, le pass vaccinal ou sanitaire reste d'ailleurs obligatoire, mais plus besoin de présenter son QR code pour aller au théâtre ou au restaurant. Le gouvernement recommande de toujours respecter les gestes barrières et de porter le masque dans les lieux clos et lors des grands rassemblements. Le nombre de personnes positives au Covid a augmenté de 20% cette semaine. TF1 | Reportage C. Abel, K. De Silva