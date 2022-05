Demain : comment les pompiers du futur se battront contre les flammes

Qui dit pompier du futur, dit forcément tenue ou panoplies connectées. Dans un objectif de communiquer en temps réel avec le commandement, lui transmettre toutes les informations sur l’état des pompiers en action, et coordonner leur travail. Le tout grâce à des capteurs placés sur le pompier. Il sera aussi équipé d’un casque avec infrarouge pour pouvoir se diriger à travers les fumées ou les flammes ou de repérer plus facilement, plus rapidement d'éventuelles victimes. Le prototype existe déjà. Pour espérer évacuer plus rapidement ces victimes, une osquelette permettra de décupler les forces des pompiers et de l’aider à porter des charges allant jusqu’à 100 kilos. Pendant que ses collègues, eux, se contentent de l’extinction du feu avec une lance diphasique, une lance ultrapuissante et écologique. Elle propulse de fines gouttelettes d'eau et un fuseur à très haute vitesse. Grâce à l”Intelligence artificielle, l’IA. Une fois de plus, on peut réaliser des milliards de calculs pour passer en revue tous les scénari possibles d’incendies sur une zone donnée. L’idée est d’anticiper en construisant une modèle de précision, en s’appuyant sur les évènements du passé et l’historique de la végétation T F1 | Plateau