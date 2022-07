Demain : comment vivrons-nous sous 50 degrés ?

Par 50 °C, les rues seront-elles vides ? Serons-nous volontairement confinés dans des magasins climatisés ? Comment s'adapter dans la rue, chez soi et dans les transports ? Dans quelques années, ce ne sera plus de la science-fiction. Voici les solutions. Dehors, vous connaissiez les fontaines à eau, Voici les fontaines brumisantes. Par 30 °C, certains retournent à la dérision, mais à l'avenir elles pourraient devenir une arme anti-canicule indispensable. Face au changement climatique, Raphaël Ménard, architecte, ingénieur et président de l'Arep, propose aussi une solution toute simple. Pour comprendre, direction le dernier étage de la tour Montparnasse. Selon lui, il faut repeindre les toits en blanc pour gagner en fraîcheur. De la même manière qu'on évite de s'habiller en noir en pleine canicule. Se préparer à des pics de 50 °C, cela signifie aussi qu'il faut créer de l'ombre là où pour l'instant le bitume est roi. Avec ce nouveau genre d'abri, la température diminue de neuf degrés. La meilleure solution reste de planter des arbres, mais le sous-sol parisien, un vrai gruyère, ne permet pas de creuser suffisamment partout. Ça sera le cas sur cette ancienne place. Dans un an et demi, une dizaine d'arbres et une quarantaine d'arbustes devraient être plantées. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, G. Mathé