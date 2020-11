Demain, des villes en apesanteur dans l'espace

Si l'homme veut vivre longtemps dans l'espace, il faudra régler plusieurs problèmes. Avec l'expérience de la vie dans la station spatiale, on s'est aperçu que l'humain avait beaucoup de mal à vivre sans poids. Donc, il faut reconstituer la pesanteur ou l'attraction terrestre en utilisant notamment la force centrifuge. Voilà pourquoi les premières villes de l'espace auront une forme cylindrique ou celle d'anneau. Comment se protéger des rayonnements cosmiques ? Quand nous sommes sur terre avec l'atmosphère, nous sommes un peu à l'abri. Mais dès qu'on s'en éloigne, on peut subir ce rayonnement particulièrement dangereux pour l'homme. Les murs de cette future ville spatiale devront donc être constitués de parois avec de l'eau au milieu, sachant que cette dernière est un très bon isolant. Comment l'homme du futur devra-t-il se nourrir ? Pour avoir une certaine forme d'autonomie, on travaille déjà dans la station spatiale avec des "micro-champs", le moyen de "fabriquer de la nourriture". Dans cette ville de l'espace, des serres vont être constituées. Et avec des nutriments, de l'eau, on va pouvoir reconstituer une certaine plantation notamment des légumes ou encore des fruits. L'énergie est également un élément essentiel pour pouvoir vivre dans cette ville de l'espace. Pour cela, une mini centrale nucléaire devrait être installée au coeur de cette ville circulaire. Mais on pourra aussi utiliser l'énergie solaire avec l'installation de panneaux.