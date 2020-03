DEMAIN EN 3D : à quoi ressemblera le data center du futur ?

Dans cinq ans, nous générerons cinq fois plus de données qu'aujourd'hui. Alors, il nous faut construire d'autres formes de data center pour les contenir. C'est notamment l'idée d'une entreprise américaine, qui projette d'envoyer dans l'espace des satellites avec à l'intérieur des ordinateurs capables de stocker un très grand nombre de données. Mais quel est l'intérêt d'un tel projet ?