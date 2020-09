DEMAIN EN 3D : à quoi ressemblera le télétravail du futur ?

L'épidémie de coronavirus a aussi bouleversé nos habitudes professionnelles. Actuellement, 15% des salariés français sont en télétravail, jusqu'à 30% au plus fort de la crise. Et les entreprises n'en sont qu'au début de leur recherche sur cette nouvelle pratique. Le télétravail de demain n'aura-t-il rien à voir avec celui d'aujourd'hui ? Éléments de réponse avec notre journaliste Yani Khezzar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.