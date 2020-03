DEMAIN EN 3D - Découvrez comment la technologie va révolutionner notre pratique du sport

D'ici quelques années, en posant notre téléphone portable sur le sol, une application va pouvoir nous scanner pour analyser notre morphologie et notre anatomie. À partir de cela, un algorithme va nous concocter un programme calculé pour maximiser nos progrès. Avec des lunettes réalité augmentée, nous pourrons également faire apparaître un coach virtuel généré par une intelligence artificielle, sous la forme d'un hologramme.