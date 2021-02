DEMAIN EN 3D - Focus sur la mission du robot Perseverance sur Mars

Perseverance n'est pas le premier à être envoyé sur Mars. Avant lui, il y a déjà eu Curiosity. Ce dernier est sur la planète rouge depuis 2012 et il a déjà répondu à la question pour savoir s'il y a déjà eu de l'eau sur cette planète. La mission de Perseverance, va être de déterminer s'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Mais comment va-t-il y arriver ? Et quels sont les nouveaux outils dont ils disposent pour trouver de la vie dans cet univers aride et minéral ? Ce robot va se concentrer sur le sol martien, notamment sur un ancien lac asséché. En effet, c'est bien dans ce sol qu'on a le plus de chance de retrouver des traces de vie sur Mars. On parle de bactéries ou cellules qui auraient pu naître grâce à la présence de l'eau. Il va aussi utiliser un laser pour analyser la composition de la roche. Et toutes ces informations vont être envoyées en direct sur la planète terre. Le robot va aussi creuser. Il va effectuer une quarantaine de prélèvements de roche et de terre qui seront scellés dans de petits tubes métalliques et conservés sur le sol martien pendant cinq ans. En 2026, un autre robot va y atterrir pour les récupérer et les ramener sur terre pour analyses. Pour rappel, Perseverance ne va pas faire le voyage tout seul. Il sera accompagné d'un petit hélicoptère autonome d'environ un kilo qui analysera les conditions de vol dans l'atmosphère martienne.