DEMAIN EN 3D - Identifier les porteurs du Covid-19 grâce à l'intelligence artificielle

Les hôpitaux ont de plus en plus recours au scanner pour détecter la présence du coronavirus chez une personne, avec un taux de fiabilité de 90%. Mais l'intelligence artificielle peut mieux faire. Elle compare l'image des poumons du patient testé avec celles de centaines d'autres infectés. Un diagnostic fiable à 96%.