DEMAIN EN 3D - La pluie, une nouvelle source d'énergie ?

Dans le futur, le petit crachin d'automne sera une bonne nouvelle, puisque nous pourrons recharger notre téléphone portable avec de la pluie. Cela fonctionne grâce à un dispositif prototype composé d'un collecteur d'eau, d'un générateur électrique et d'une batterie. L'eau sera stockée dans le réservoir et va traverser à grande vitesse le générateur. C'est cette action qui créera de l'électricité. Les chercheurs ont réussi à allumer 22 ampoules LED pendant une minute grâce à sept litres d'eau de pluie. Pour charger une voiture électrique, il faudra un peu plus de puissance. La solution a été trouvé grâce à un autre prototype. Il s'agit cette fois d'une petite boîte qui ressemble à un transistor avec des électrodes de chaque côté. Quand la goutte d'eau tombe sur la surface du dispositif, elle va se répandre, toucher les électrodes, créer un pont. Le courant passe et l'électricité est créée. Cette fois-ci, les chercheurs ont réussi à allumer 100 LED grâce à une seule goutte d'eau de pluie. Autre découverte peu croyable, la pluie permettrait de produire de l'énergie solaire sans soleil. Tout se passe sur les toits des maisons, sur des panneaux photovoltaïques recouverts d'une fine couche de graphène. Cette matière est issue du carbone. Grâce à une réaction mécanique, la friction des gouttes d'eau sur le graphène crée de l'électricité.