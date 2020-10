Demain en 3D - les dernières nouveautés du sport connecté

Nous avons tous connu les moments difficiles du confinement. Pour tromper l'ennui, des millions d'êtres humains se sont donc mis au sport à domicile. Pour nous aider à transpirer dans notre salon, les chercheurs sont en train de mettre au point un coach qui sera des plus bienveillants, un miroir connecté.